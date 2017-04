Peter Strykes is kankervrij

De LA The Voices-zanger schrijft dat de kanker weg is en dat het alle ontberingen waard is geweest. "De komende maanden moet ik werken aan volledig herstel qua conditie en schade die de chemo en bestralingen aangericht hebben." Hij zegt dat een uitdaging te vinden, maar het allerbelangrijkste vindt hij het om geestelijk fit te worden.

"Dit traject vergt veel van je geest en ik merk dat met het organiseren van mijn 14 mei Moederdag/Comeback optreden...Dat vind ik zwaar...Het zingen ging gisteren bij vlagen fantastisch. Nieuwe fase in mijn leven, ik ben weer gezond!", aldus Strykes.

De zanger kreeg in januari te horen dat hij een bijzondere vorm van kanker had. Hij werd 33 keer bestraald en onderging chemotherapie.