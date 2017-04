Aan Shownieuws vertelt de blondine: "Mike is beter af zonder mij en ik zonder hem. Hij is gelukkig in Spanje en ik in Nederland. Ik heb nu een jongen die ik kan vertrouwen met alles en dat kon ik met Michael niet." Haar liefde voor haar nieuwe vlam Rolf steekt de realityster niet meer onder stoelen of banken.

"Ik ben al een tijdje gek op Rolf en hij ook op mij. Het was allemaal wel ingewikkeld omdat ik nog getrouwd ben met Mike, maar Mike is ook niet zo heilig als hij lijkt." Ze zegt dat ze heeft gelezen dat haar man Michael met andere meisjes afspreekt en dat hij zelfs meisjes naar zich laat toekomen in Spanje.

Zwaar weer

Het huwelijk tussen Michael en Samantha bevond zich al een tijdje in zwaar weer. Michael zit momenteel in Spanje om zich daar op zijn feestcafé te richten. Over Rolf wil Barbie kwijt dat ze binnen een korte tijd heel erg gek op hem is geworden, iets wat ze niet had verwacht.

"De klik tussen mij en Rolf is gewoon heftiger dan ik dacht. We hebben veel dingen gemeen samen. Hij is superlief voor mij en voor de kinderen. En hij is gestopt met de porno dus nu is het mijn eigen pornostar." Rolf liet via Facebook al eerder weten gek te zijn op Samantha.

Ook zij kondigde begin deze maand aan dat pornoster Rolf Tangel en zij een setje waren, maar deed dat later af als een grap. "De vorige keer wisten we niet of het nou een relatie was of niet, maar onze liefde is blijkbaar toch sterker dan we dachten, vandaar dat we gewoon met elkaar verdergaan." Om vervolgens te grappen: "Wie weet komt er wel Barbie's baby nummer drie."