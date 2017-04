Metropole Orkest weer naar BBC Proms

De BBC Proms is een beroemde serie zomerconcerten voor een groot publiek. Tijdens deze show staat bassist/pianist/componist/orkestleider Charles Mingus centraal. Hij overleed in 1979. Eerder al gaf het Metropole Orkest een muzikaal eerbetoon in Londen aan veelzijdig jazzmuzikant Quincy Jones. De BBC Proms trekt elk seizoen tientallen miljoenen kijkers en luisteraars.

Het Metropole Orkest staat tijdens de BBC Proms onder leiding van chef-dirigent Jules Buckley. Het met veel prijzen overladen orkest is thuis in genres van jazz tot pop en chansons, cabaret en filmmuziek. Het Metropole speelde met nationale en internationale artiesten als Quincy Jones, Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, Al Jarreau, Snarky Puppy, Antony & The Johnsons, Basement Jaxx en Gregory Porter. Ook is het orkest te horen in talloze films, series en tv- en radioprogramma’s.