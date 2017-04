'Spice Girls-reünie zit eraan te komen'

Begin dit jaar nam Geri gas terug, omdat ze zich wilde richten op haar tweede kindje, dat in januari is geboren. Volgens de Britse tabloid was er nóg een reden waarom een Spice Girls-reünie niet van de grond kwam, namelijk de aanwezigheid van de aanstaande ex-man van Mel B, Stephen Belafonte.

Nu Scary Spice echter in scheiding ligt, ziet het ernaar uit dat de weg weer vrij is voor een reünie van de populaire groep uit de jaren negentig. “We zullen niet metéén samenkomen, maar in de toekomst zal dat wel gebeuren”, laat Geri Ginger Spice weten aan The Sun. Een bron voegt daaraan toe: “Stephen zorgde altijd voor een slechte sfeer. Nu hij uit de picture is, zal de pret weer terugkeren.”

Mel C Foto: EPA

Mel C en Victoria Beckham

Vorige maand liet Mel C doorschemeren dat ze niet meer denkt dat de Spice Girls nog bij elkaar zullen komen, tenzij alle vijf de leden dat zien zitten. En vooralsnog denken zowel Victoria Beckham als Sporty Spice er niet aan om weer op te treden als de Spice Girls.

Er gingen in 2016 lange tijd hardnekkige geruchten dat de andere drie leden werkten aan een reünie, maar volgens Mel C zou dat niet werken. “Het doet de band geen recht om te gaan toeren met zijn vieren. Wie er ook ontbreekt, dat doet er niet toe.”