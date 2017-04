Marjolein Keuning in musical over Cole Porter

Cole Porter (1891-1964) geldt als een van de allerbeste songwriters die Amerika ooit heeft gekend. Hij stond bekend om zijn spitsvondige teksten en zijn originele rijm; tot zijn grootste hits behoren I’ve got you under my skin, Ev’ry time we say goodbye en de musicals Anything Goes, High Society en Kiss me Kate. Porter deed er alles aan om zijn homoseksualiteit verborgen te houden en trouwde met socialite Linda Lee Thomas. Naarmate de componist beroemder werd, kostte het hem meer moeite zijn geheim te bewaren.

Bijrollen in de voorstelling worden vertolkt door Marcel Jonker, Jochem Smit, Rik Sessink en Perry Dossett. De voorstelling was twintig jaar geleden ook al in Nederland te zien en kreeg toen lovende kritieken. Hoofdrolspeler Willem Nijholt werd zelfs genomineerd voor een Louis d’Or.