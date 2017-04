James Hetfield spreekt pornodocumentaire in

Dat heeft de Nederlandse co-producent JaJa Film Productions donderdag bekendgemaakt. Het is niet de eerste maal dat Hetfield zijn stem leent aan een filmproductie. In 2014 was de zanger al de verteller van History Channel-serie The Hunt.

JaJa Film Productions produceert films met human interest verhalen. Lilet Never Happened (2012) en Paul (2015) werden geselecteerd talloze festivals over de hele wereld en met meerdere prijzen bekroond. Mogelijk krijgt Addicted to Porn binnenkort nog een beperkt aantal vertoningen in Nederlandse bioscopen.