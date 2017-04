Musical over showbizzmoord gaat niet door

Hunnik werd jarenlang onterecht gezien als de dader in de Hilversumse showbizzmoord, die te boek staat als een van de grootste justitiële dwalingen in Nederland ooit. De voorstelling Dwaling zou stap voor stap laten zien hoe deze gerechtelijke dwaling is ontstaan.

In 1981 wordt de bekende platenproducer Bart van der Laar vermoord in zijn Hilversumse villa. Van der Laar is de producer van succesvolle artiesten als LUV, Babe, Lenny Kuhr en Benny Neyman. Zijn moord veroorzaakte een shock in de showbizzwereld en gaat de geschiedenis in als de Showbizzmoord.

Dansen met de vijand

Na een lang en kostbaar onderzoek onder grote belangstelling van pers en publiek arresteerde de politie Hunnik, die Van der Laar kende uit de Amsterdamse gayscene. Na urenlange verhoren legde hij een bekentenis af die hij later weer intrekt. De rechters besluiten om hem te veroordelen ondanks gebrek aan harde bewijzen.

Hunnik heeft zijn straf uiteindelijk helemaal uitgezeten. Na zijn vrijlating heeft hij jaren gestreden voor zijn rechtsherstel. Justitie erkende eerder deze week de fouten die gemaakt zijn en de staat bood excuses en smartegeld aan Hunnik aan.

Janke Dekker Producties (JDP) brengt komend seizoen wel een reprise van de voorstelling Dansen met de vijand, met in de hoofdrol acteur Lykele Muus. Eerder maakte JDP veel geprezen voorstellingen als Garland & Minnelli, Willem Ruis en FIFA Blatter, over het corruptieschandaal binnen de voetbalbond.