Eerder was al bekend dat rapper Ronnie Flex, Streetlab en YouTube-sterren Teske de Schepper en Rutger Vink op 30 mei meedoen aan het jongerenevenement. Ook prinses Laurentien is aanwezig. Dj Sam Feldt verzorgt de afsluiting.

De Young Impact Awards worden voor het eerst uitgereikt. De prijzen maken deel uit van Young Impact, een beweging van jongeren die de wereld willen veranderen.

Environment

Zo is Sytze van Stempvoort genomineerd in de categorie Environment voor zijn inzet voor een groene, duurzame planeet. Hij ziet gebruikte sinaasappelschillen niet als afval, maar als grondstof voor onder meer zeep, duurzame verpakkingsmaterialen en zelfs meubels.

Faraaz Ramdjanbeg is genomineerd voor de Young Education Award met de stichting Tweestrijd die pesten, seksueel misbruik en zelfmoordgedachten bespreekbaar maakt in het klaslokaal. Faraaz: "Je komt heel veel heftige verhalen tegen. Huiselijk geweld, cyberpesten, naaktfoto’s die ongewenst worden verspreid. Wij bieden een luisterend oor."

George Maduro-award

Naast awards in de categorieën Education, Environment, Community, Creativity en Innovation wordt ook de George Maduro-award uitgereikt aan een jongere die in een moeilijke situatie heldhaftig en meteen heeft gehandeld. Stemmen kan tot 15 mei via de website van Young Impact.

"De achttien genomineerden staan natuurlijk voor alle jongeren die echt iets doen voor de wereld. Ik zou mijn stem op hen allemaal uitbrengen en doe dat ook op 30 mei als ik echt een feestje ga bouwen met alle 10.000 jongeren die in actie zijn gekomen", zegt Feldt.

Young Impact is geïnspireerd op WEday in Amerika, Canada en Engeland. In Nederland doen dit jaar voor het eerst 10.000 jongeren mee aan een speciaal jongerenprogramma. In dit programma gaan tientallen jongerentrainers langs op scholen door heel Nederland om jongeren te activeren voor iets dat zij belangrijk vinden.