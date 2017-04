De line-up is verder aangevuld met onder meer Marlon Williams, Howe Gelb, Bökkers, JW Roy & The Royal Family. Eerder werd al de komst van Triggerfinger, Racoon, Douwe Bob en The Common Linnets aangekondigd.

Macdonald is in Nederland vooral bekend van haar succesvolle debuutalbum This is the Life uit 2007, waarop ook de gelijknamige nummer 1-hit stond. De Schotse scoorde daarnaast met singles als Mr. Rock 'n Roll en Don't Tell Me That It's Over.

Tuckerville vindt dit jaar plaats op 2 september in recreactiegebied Het Rutbeek nabij Enschede. De kaartverkoop voor het festival is al begonnen.