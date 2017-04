Drie miljoen euro naar NPO-producties

In totaal kwamen bij de NPO meer dan vijftig aanvragen binnen voor subsidie. Uiteindelijk is voor 24 projecten geld beschikbaar gemaakt.

Uit het NPO-fonds wordt voortaan jaarlijks 16,6 miljoen euro verdeeld. In de eerste maanden werd alleen al voor televisiedrama's meer dan het jaarbudget aangevraagd. "Het duurt nog even voordat de positief beoordeelde producties bij de publieke omroep te zien en te horen zijn, maar dat we ons daarop kunnen verheugen is een ding dat zeker is", zegt algemeen secretaris van het fonds Hanneke Bouwsma.