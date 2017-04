Candy Dulfer herdenkt Prince

Candy speelde mee op een aantal producties van de zanger. "Zijn muziek was de soundtrack van mijn leven en zijn uitnodiging aan mij om in zijn leven te komen heeft me voor een groot gedeelte op het pad gebracht waar ik nu nog steeds opzit", zei ze vorig jaar na het overlijden van Prince.

Untill the end of time... pic.twitter.com/E52g5S4fLM — Candy Dulfer (@candydulfer) 21 april 2017

De Amerikaanse popartiest en muzikant overleed op 57-jarige leeftijd. Op Paisley Park, het studiocomplex van Prince in Minneapolis, wordt vanaf vrijdag vier dagen lang stilgestaan bij zijn dood. Zo is er een speciaal concert met onder meer zijn oude begeleidingsbands The New Power Generation en The Revolution.