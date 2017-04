Mariah Carey dineert met ex Nick Cannon

Cannon en Carey trouwden met elkaar in 2008 en hebben sinds 2011 een tweeling: dochter Monroe en zoon Moroccan Scott. Het huwelijk liep eind 2014 stuk en de twee zijn in november vorig jaar officieel gescheiden.

In februari dit jaar kreeg de voormalige presentator van America's Got Talent nog een derde kind, met zijn ex-vriendin Brittany Bell, met wie hij een knipperlichtrelatie had.

Mariah kreeg na de scheiding een korte relatie met multimiljonair James Packer, die in de zomer op de klippen liep. Daarna sloeg de zangeres de 33-jarige danser Bryan Tanaka aan de haak, maar eerder deze maand bleek dat ze weer vrijgezel is. Tanaka kon het naar verluidt niet verkroppen dat Mariah nog contact heeft met haar ex Nick.