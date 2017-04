Young Jeezy aangemerkt als moordverdachte

Concertpromotor Eric Johnson (38) werd doodgeschoten achter de schermen van een concert van Jeezy en Wiz Khalifa in Mountain View in de Amerikaanse staat Californië. In rechtbankstukken claimen de kinderen van het slachtoffer dat een ooggetuige heeft verklaard dat de schutter erg leek op Young Jeezy. De ooggetuige heeft dit twee jaar later herhaald in een verklaring onder ede.

Volgens de nabestaanden heeft de ooggetuige Jeezy ook aangewezen in een reeks foto's van potentiële verdachten. Een tweede ooggetuige zou de politie hebben geholpen met het maken van een compositietekening die erg veel gelijkenissen zou vertonen met de rapper. De nabestaanden willen via een nieuwe rechtszaak een verklaring afdwingen waarom Jeezy nooit strafrechtelijk is vervolgd. Ze eisen onder meer een vergoeding voor de uitvaartkosten.

Jeezy, die in het echt Jay Jenkins heet, werd in 2014 met vijf anderen gearresteerd na de dodelijke schietpartij. Hij kwam op borgtocht vrij. De politie vond wapens in de toerbus, maar later bleek dat die van de beveiliging waren.