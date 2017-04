Kurt Russell en Goldie Hawn betrapt na seks

Kurt en Goldie gingen dansen tijdens hun eerste date. Na afloop besloten ze dat 'de avond nog niet voorbij was'. Ze eindigden in het huis dat Goldie toentertijd net had gekocht. Het werd gerenoveerd.

"Uiteindelijk belandden we boven. We keken naar verzonnen meubilair en we waren zogenaamd in de slaapkamer. Daar hadden we hele echte seks", lacht de 71-jaar acteur terwijl hij het verhaal vertelt. "Toen kwam de politie binnenlopen. We hadden namelijk ingebroken om binnen te komen."

Russell zegt dat de eerste date 'bizar en vreemd' was. Maar dat ze zich niet lieten stoppen door agenten. Ze vervolgden hun date in een hotelkamer. "Dat was onze eerste date. Het was heel erg leuk, kan ik je zeggen. Ik kan niet geloven dat het zo lang geleden was."