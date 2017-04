Zus van Michael: Barbie heeft me bedrogen

"We zagen elkaar dagelijks en daarom vind ik het ook zo raar dat ze nu ineens een maand een relatie heeft met Rolf. Ik heb daar nooit iets van gemerkt", zegt Priscilla tegen Shownieuws.

"Nu voel ik mij ook best wel genaaid. Ik zit 's ochtends gewoon gezellig met haar te babbelen over Michael en dat ze naar Spanje gaat. En dat het wel goed komt tussen hun en dat ze voor elkaar zijn gemaakt. Dat soort dingen. En 's avonds hebben ze ineens een relatie. Ik dacht: we hebben vanochtend nog allemaal dingen besproken. Dat is schijnbaar allemaal gelogen."

De Scheveningse vindt het raar dat Samantha haar het nieuws ook niet persoonlijk heeft verteld. "Ik las het op Facebook." Ze nam daarom contact op met Samantha om te vragen of het waar was. "Ze gaf het ook echt toe. Ik vind het klote hoe het allemaal gaat nu."

Barbie liet donderdag weten dat haar scheiding van Michael bijna een feit is. Alleen de papieren moeten nog ondertekend worden. Daarmee komt er een eind aan hun vijfjarige huwelijk.