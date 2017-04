Oude huis van Marilyn Monroe te koop

Marilyn kocht de woning begin 1962 naar verluidt voor 67.000 dollar (62.000 euro). Het was het eerste huis dat ze kocht. Lang kon ze er niet van genieten. In augustus van dat jaar werd de actrice op 36-jarige leeftijd dood aangetroffen op haar bed. Ze stierf aan een overdosis.

In de jaren zeventig kocht een acteurskoppel het optrekje en ontdekte tijdens verbouwingen dat door de hele woning een afluistersysteem was aangelegd. Tot op de dag van vandaag is dit voer voor mensen die geloven in complottheorieën. Sommigen denken dat de regering de vermeende minnares van president John F. Kennedy afluisterde. Anderen denken dat de maffia erachter zit.

Hoe dan ook, sinds die tijd is de afgelegen villa veelvuldig van eigenaar gewisseld. De laatste keer dat het vijfkamerhuis op de markt stond, was in 2010. Toen werd er 3,85 miljoen dollar (3,6 miljoen euro) voor gevraagd.