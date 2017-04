William en Kate voor de buis met afhaalcurry

Roberts loopt zondag de Londense marathon voor de Head Together-campagne die William, Catherine en Harry vorig jaar opzetten om aandacht te vragen voor psychische problemen. In het radio-interview onthulden de Britse royals wat geheimen over hun leven thuis.

Zo zijn de hertog en hertogin van Cambridge dol op het kijken van dvd-boxen. Kate biechtte wel op dat ze pas kan tv-kijken als de kids naar bed zijn. Samen kijken ze graag naar de serie Homeland, maar ook Game of Thrones is het kijken waard, aldus William. De prins zei een fan te zijn van de Australische serie Neighbours. "We keken altijd naar Neighbours op school, iedereen kwam dan na de lessen bij elkaar om het te volgen." Prins George is volgens zijn ouders fan van Fireman Sam, na een Peppa Pig-fase te hebben gehad.

Bij het in een huispak - want die dragen ze ook - voor de buis hangen hoort afhaaleten volgens de dj, en Kates favoriet is 'absoluut curry'. William kan naar eigen zeggen niet zo goed tegen pittig eten. "Maar als het erom hangt, gaat het tussen chinees en curry." Ze laten hun maaltijden overigens niet bij het paleis bezorgen, maar door iemand ophalen.

Het koppel zei ook graag naar het festival Glastonbury te willen gaan, maar dat is er nog niet van gekomen. "Ik ben laatst al genoeg in de problemen gekomen met mijn danskwaliteiten. Dus het lijkt me beter om dat niet meer te doen", grapte de prins, doelend op zijn bespotte houterige ‘dad dancing’ tijdens een avondje uit in Zwitserland. Het laatste concert waar Kate en William samen zijn geweest was van Coldplay en William gaf zelfs toe dat hij onder een valse naam nummers van de band heeft aangevraagd bij het radiostation.