Fate of the Furious-spin-off voor The Rock

The Rock speelt al sinds deel vijf en Statham sinds deel zeven in de filmreeks over snelle auto's. Maar nu krijgen de mannen dus hun eigen film. Deze moet verschijnen voordat het negende deel van de Fast & Furious-reeks in de bioscoop draait, meldt Deadline.

Momenteel is The Fate of the Furious te zien in de bioscoop en heeft het een record gebroken. In het openingsweekeinde bracht de film een recordomzet van 532,5 miljoen dollar op. Dat is het beste openingsweekend in de filmgeschiedenis. Het vorige record stond op naam van Star Wars: The Force Awakens.