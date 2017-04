Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Iris wint zesde editie The Voice Kids

Gisteren, 22:52

De 15-jarige Iris heeft vrijdagavond de finale van The Voice Kids gewonnen. Daarmee is het de eerste keer dat iemand uit team Ali B er met de winst vandoor gaat in de jongerenversie van de populaire talentenjacht.