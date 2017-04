Ster op Hollywood Walk of Fame voor Pratt

De naam van Chris prijkt op de 2607e ster in de lange straat in Los Angeles. Tijdens de onthullingsceremonie hadden onder andere Guardians of the Galaxy-regisseur James Gunn en Chris' vrouw Anna Faris lovende woorden voor Pratt.

"Dit is een bedankspeech", begon Anna. "Ik ben de begunstigde in deze situatie, omdat ik elke dag met deze man mag doorbrengen. Ik weet zeker dat als onze omstandigheden anders zouden zijn en we zouden niet zo veel geluk hebben om hier te staan en onze levens te leiden in Hollywood, dan zouden we ergens gelukkig zijn in de bossen."

Emoties

De zichtbaar geëmotioneerde Chris bedankte naast zijn moeder, broer en zus ook zijn vrouw. "Je hebt mij zoveel gegeven. Je hebt mij mijn eigen ster in het heelal gegeven in de vorm van mijn kleine jongen. Ik houd van hem en ik houd van jou. We zijn samengekomen om deze molecuul te maken die belangrijker voor mij is dan lucht of water. En zonder jullie betekent dit allemaal niets voor mij", aldus Pratt.

Pratt is vanaf 5 mei te zien in de bioscoop met de film Guardians of the Galaxy, Vol. 2.