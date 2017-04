Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Blake Lively boos op modebewuste journalist

Gisteren, 23:47

Blake Lively werd vrijdag tijdens Variety‘s Power of Women-bijeenkomst geëerd voor haar strijd tegen kinderhandel en -porno. Toen een journalist haar naar haar outfit vroeg in plaats van naar de aanleiding waarom ze aanwezig was bij het evenement, trok de 29-jarige actrice van leer.