Dat stelt Aart Staartjes, die tussen 1984 en 2009 meneer Aart speelde in het programma, zaterdag in de Volkskrant. “De netmanager en de baas van de NTR, die Römer, vinden het niet meer van deze tijd. Iets hoeft niet waar te zijn, dat weten we van Erdogan en Trump, maar als je het maar vaak genoeg roept, gaan mensen het vanzelf geloven. Sesamstraat is geweest; de bazen willen makkelijk en goedkoop succes. Ik vind het akelig.”

Aart Staartjes Foto: Hollandse Hoogte

Sesamstraat wordt sinds 1 januari 2016 niet meer uitgezonden aan het begin van de avond, zoals tientallen jaren het geval was. Het programma wordt nu uitgezonden via een digitaal themakanaal en ’s ochtends en ’s middags herhaald. Het aantal kijkers is sindsdien gekelderd.

Sterfhuisconstructie

"In de zakenwereld heet zoiets een sterfhuisconstructie”, aldus Staartjes. Hij noemt het “gezeur” dat kinderen het programma op hun iPad zouden kijken. “Heeft ieder kind een eigen iPad? Kan een 3-jarige zelf naar Uitzendinggemist? Dat doen ze, zeggen de bestuurders, kinderen kijken on demand. Ik vind: naar Sesamstraat kijk je samen met je ouders, om half zeven.”

Het voornemen van de NPO om het tijdstip van Sesamstraat te wijzigen leidde in 2009 tot veel opschudding. Een petitie met meer dan 200.000 steunbetuigingen om het niet te doen werd in april van dat jaar overhandigd aan NPO-baas Gerard Timmer. Het programma trok in 2015, om half zes, meer dan 120.000 kijkers. Tegenwoordig trekken de ochtend- en middaguitzending enkele tienduizenden kijkers.