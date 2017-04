Racoon sluit clubtour af in Amsterdam

Naar goede gewoonte bracht Racoon een avondvullend en bijzonder programma, waarbij nieuw materiaal werd afgewisseld met grote hits als Love You More, No Mercy, Oceaan en Brick By Brick. Racoon zat de afgelopen periode in de studio om nieuwe muziek op te nemen. "We hebben het voorbije jaar hard gewerkt aan onze nieuwe nummers en er zit weer een aantal echte pareltjes tussen", zei zanger Bart van der Weide bij de aankondiging van het concert.

Vorige maand bracht de band Look Ahead uit, een EP met vijf nummers, waaronder Bring It On. Racoon wil de nieuwe muziek graag live spelen. "We zijn er supertrots op en we kijken dan ook enorm uit naar de opnames. Maar we kijken er zelfs nog meer naar uit om de nieuwe nummers ook live te spelen voor onze fans. Dat blijft gewoon te gek."

De Zeeuwse band stond al in een uitverkochte Ziggo Dome. Toch blijft Racoon terugkeren naar de veel kleinere AFAS Live, een ‘bijzondere en magische plek’ voor de band. "Niet te missen op het concertlijstje."