Saxofonist Kenny G speelt in vliegtuig

De 60-jarige saxofonist zat op een Delta-vlucht van Tampa in Florida naar Los Angeles toen hij een steward hoorde omroepen dat ze bezig waren met het inzamelen van geld voor het goede doel Relay For Life. In Nederland staat dit loopevenement voor kankerbestrijding bekend als de SamenLoop voor Hoop.

De muzikant was wel te porren voor een benefietoptreden op ruim 9 kilometer hoogte, mits de passagiers in het vliegtuig 2000 dollar zouden doneren. Dat lukte, waarna Kenny G woord hield en optrad in het gangpad, zo is te zien op een video op de website van TMZ.

De Amerikaanse Kenny G, die eigenlijk Kenneth Bruce Gorelick heet, verkocht wereldwijd ruim 75 miljoen albums.