Douwe Bob voelt zich te jong voor The Voice

"Ik zou het moeilijk vinden om in die rode stoel te gaan zitten terwijl er iemand staat te zingen die vijftien jaar langer in het vak zit" vertelt Douwe Bob aan Nu.nl.

Hij legt uit dat hij twijfels had toen ze vroegen of hij coach wilde worden bij The Voice. "Toen ze vroegen of ik coach wilde worden bij The Voice, dacht ik: daar moet ik even over nadenken. Ik zou bij de volwassenen minder durven zeggen. Toen het om The Voice Kids bleek te gaan, wist ik gelijk dat ik het ging doen."

Ook laat hij weten het een hele eer te vinden. "Ik voel me vereerd dat ik dit mag gaan doen en ben blij dat ik het nu niet langer geheim hoef te houden."

Vrijdagavond is bekend gemaakt dat de Slow Down-zanger de vierde coach wordt in het nieuwe seizoen van de talentenjacht. De huidige coaches van The Voice Kids, Marco Borsato, Ilse DeLange en Ali B, nemen volgend jaar wederom weer plaats in de rode stoelen.