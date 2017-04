Deadpool 2 draait vanaf juni 2018 in bios

De opnames voor de superheldenfilm staan gepland voor komende zomer in het Canadese Vancouver. Eerder gingen ingewijden ervan uit dat Deadpool 2 in maart 2018 in de bioscopen zou gaan draaien.

Deadpool is een van de meest succesvolste superheldenfilms ooit in Nederland. De film met Ryan Reynolds in de hoofdrol staat op de vijfde plaats in de lijst van superheldenfilms die het meeste geld opleverden. In de vervolgfilm speelt Josh Brolin de rol van Deadpools beste vriend Cable. David Leitch is aangetrokken voor de regie.