"De geruchten gaan dat Ozzy Michelle bezoekt als Sharon aan het werk is. Ze is er kapot van. Mensen die haar kennen zeggen dat het huwelijk in een crisis zit", zo vertelt een bron aan The Sun.

Het is niet duidelijk hoe Sharon erachter is gekomen dat haar man en zijn minnares elkaar nog zien. Maar volgens de bron zou ze erg bezorgd zijn dat ze weer door dezelfde situatie heen moet als vorig jaar. Toen ontdekte ze dat Ozzy en Michelle al vier jaar lang een affaire hadden.

Sharon zette Ozzy vervolgens het huis uit en liet hem hulp zoeken voor zijn seksverslaving. Ze vernieuwden zelfs hun huwelijkgeloftes. Maar het lijkt er nu dus op dat dat van korte duur is geweest...