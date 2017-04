Justin Bieber blikt terug op arrestatie

"Ik ben nog niet waar ik wil zijn maar godzijdank gaat het beter dan toen!", schreef Bieber onderaan de foto. "Het beste komt nog. Geloof je dat?", vervolgde de 24-jarige zanger.

De foto van Bieber na zijn arrestatie in 2014 wordt in de VS ook wel een 'mugshot' genoemd. De zanger keek lachend in de camera van de politie terwijl ze een foto van hem namen. Bieber onderhandelde over zijn straf met de openbaar aanklager en moest van hem een cursus volgen om te leren omgaan met agressie. Ook deed de zanger een donatie van 50.000 dollar (46.000 euro) aan een goed doel.