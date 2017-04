Extra opvoeringen voor PSV-musical

"Dit overtreft al onze verwachtingen", laat producent Sander Eckhardt van Het Nieuwe Theater weten. "In de wandelgangen begrepen we al dat het enthousiasme groot is. Maar dat we deze unieke musical nu meerdere malen mogen opvoeren, benadrukt hoe dit bij de PSV-supporters en andere voetballiefhebbers leeft."

Geheimen van De Herdgang is nu van 1 tot 4 september te zien in het Philips Stadion in Eindhoven. De voorstelling gaat over de rijke historie van voetbalclub PSV en is een eerbetoon aan PSV-iconen Harrie van Kemenade en oud-voorzitter Harry van Raaij.

De regie is in handen van acteur Frank Lammers. De cast bestaat onder meer uit Cees Geel, Joost Prinsen en Erik van Muiswinkel.