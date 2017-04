Patton Oswalt doet trouwring af

"De ring was het laatste symbool van ontkenning van wie ik was geworden, hoe mijn leven er nu uit ziet en wat mijn verantwoordelijkheden zijn", aldus Patton, die de ring in een speciale doos heeft gestopt waar hij al jaren gelukkige herinneringen aan de relatie met Michelle in verstopte. "Eerst als vriendje en vriendinnetje, toen als verloofden en later als getrouwd koppel", zegt hij. "Michelle bracht mij niets anders dan geluk. Dus de ring hoort bij de gelukkige dingen."

Michelle stierf op 21 april 2016 aan een combinatie van een hartaandoening en medicijnen. Zij en Patton waren ruim tien jaar getrouwd en kregen samen een dochter.