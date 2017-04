Genesis hint op comeback

Genesis, bestaande uit Rutherford, Phil Collins en Tony Banks, tourden in 2007 om hun veertigjarig bestaan te vieren en nu tien jaar later lijkt het er weer van te komen.

Aangezien Collins terug is gekomen van zijn besluit om te stoppen met zingen, is de weg voor een korte reünie open. De zanger zei in oktober al dat 'nu alles kan gebeuren'. Rutherford voedde de speculaties, door bij een interview aan Mirror niets te ontkennen. "Ik waardeer het enorm dat we goede vrienden zijn, wat heel fijn is. Dus wie weet? Ik heb vorig jaar een boek geschreven en Phil ook. En toen kregen we allebei het gevoel van: 'wat een fantastische tijd hadden we toen. Wat een geluk hadden wij. En nog belangrijker; wat een geweldige vriendschap'."

Genesis werd in 1967 opgericht, met toen nog Peter Gabriel als zanger. Collins werd in 1971 aangetrokken als drummer. Toen Gabriel in 1975 de band verliet, werd Collins de leadzanger.