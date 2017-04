Harry is al lang het lijdend voorwerp van de merkwaardige roddel. In 2012 was hij samen met One Direction-bandlid Liam Payne en zou de zanger de soa hebben opgelopen toen hij bij een fotomoment het dier zou hebben vastgehouden.

Bij de Graham Norton Show heeft de zanger nu voor eens en voor altijd de waarheid hierover verteld. Het is allemaal niet waar. Presentator Graham Norton confronteerde hem met de roddel, maar schudde Harry zijn hoofd. "Ik kan bevestigen dat het niet waar is."