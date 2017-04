"Als theater- en televisieproducent ben ik altijd nieuwsgierig en op zoek naar bijzondere boeken waarin een verhaal zit dat zich leent voor theater of televisie”, vertelt Van den Ende. "Toen ik De Amerikaanse prinses afgelopen zomervakantie las, werd ik getroffen door het beeld dat Van der Zijl schetst van een bijzondere, zelfstandige vrouw die sterk verschillende levens leidde in Amerika en Europa. Het werd zo spannend verteld dat ik al lezend een grote internationale televisieserie voor me zag. Ik verheug me er op om, samen met haar, de komende twee jaren onze tanden in dit project te zetten en partners te vinden waarmee we dit tot een internationale televisieproductie kunnen brengen.”

Of dit daadwerkelijk betekent dat Van den Ende, een van de grondleggers van Endemol, weer zelf tv gaat maken is echter nog niet duidelijk. Zijn woordvoerder laat weten: "We maken nu bekend dat we de rechten hebben gekocht. Het boek biedt allerlei mogelijkheden. Wat het uiteindelijk resultaat wordt, is nog niet duidelijk. Het zou een theaterproductie kunnen worden, maar inderdaad ook een tv-serie. Of we dat dan zelf gaan doen of in combinatie met partners is dus ook nog niet bekend.”

Stage Entertainment, het bedrijf van Van den Ende, legt momenteel de laatste hand aan de musical Was getekend, Annie M.G. Schmidt, eveneens naar een boek van Van der Zijl. De voorstelling gaat in september in première.