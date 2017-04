Serena schrijft bij een foto waarop haar babybuik goed zichtbaar is: "Mijn liefste baby, je hebt me kracht gegeven waarvan ik niet wist dat ik het had. Je hebt me de ware betekenis geleerd van kalmte en rust. Ik kan niet wachten om je te ontmoeten. Ik kan niet wachten dat je volgend jaar mee kunt naar de spelersbox. Maar het meest belangrijke is dat ik zo blij met dat ik het met jou kan delen dat ik de nummer een van de wereld ben...vandaag opnieuw. Op de verjaardag van Alexis Ohanian. Van de oudste nummer een van de wereld tot de jongste nummer een. - Jouw mama."

De 35-jarige tennisster is 21 weken zwanger nu. Ze is sinds december verloofd met Alexis, mede-oprichter van de Amerikaanse sociale nieuwswebsite Reddit. Het is hun eerste kindje samen.