AT&T Audience Network heeft een heel seizoen van tien afleveringen besteld, meldt Variety.

Jason Alexander (57) produceert de serie zelf en speelt daarnaast de hoofdrol van Ken Swallow, de patriarch van een rondreizende familie die het probeert te maken als pop- en rockband.

''Ik voel me vereerd door het vertrouwen van AT&T'', zegt Alexander, die in 174 afleveringen van Seinfeld de rol van George Costanza speelde. ''Ik kan niet wachten om deze grappige, onverschrokken, chaotische en muzikale familie tot leven te wekken. We zijn erg dankbaar voor deze kans."

Het zendermanagement omschrijft Hit the Road als een moderne variant op The Patridge Family, een Amerikaanse serie over een muzikaal gezin uit de beginjaren zeventig.