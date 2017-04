Dat doet hij in een filmpje op Instagram. "En dit is het resultaat na bijna 1,5 week! Superblij mee! Nu moeten de littekens langzaam minder worden, tot een jaar na de operatie kan dat nog verbeteren. Nou dat dus, ik zeg welkom bij een nieuwe (p)aflevering van Vinger aan de Pols meets Medisch Centrum West euh Spuistraat."

Een week geleden onderging Barry de operatie en zijn ogen waren bont en blauw. Maar dat had hij er graag voor over. "Het was iets wat ik al heel lang wilde en me heel erg aan ergerde. Het was best een heftige ingreep, maar gelukkig heel goed gegaan."