De bezoekregeling wordt verdeeld over twee bezoeken van vier uur per week. Dit heeft de rechter maandag bepaald, meldt E! News.

Stephen Belafonte wil na de de scheiding met Melanie Brown eveneens contact houden met zijn tienjarige stiefdochter Angel, de dochter die zijn ex met Eddie Murphy kreeg. Dit verzoek heeft de rechter maandag afgewezen. Wel zei de rechtbank dat hij in de toekomst een nieuw verzoek voor een bezoekregeling met Angel in behandeling wil nemen. Voorlopig mag Belafonte dus geen contact hebben met Angel, niet via de telefoon, sms en evenmin via Skype.

De advocaten van de voormalige Spice Girl hadden betoogd dat Belafonte zijn dochters helemaal niet zou mogen zien. In de hoorzitting vertelden zij maandag dat hij betrokken zou zijn bij de porno-industrie in Los Angeles door huizen in de stad te verhuren aan filmproducenten. Er zou ook porno staan op zijn computer, waar ook de kinderen bij kunnen. De rechter zei deze argumenten niet te geloven zonder bewijsmateriaal.

Mel B vroeg op 20 maart de scheiding aan, na een huwelijk van bijna tien jaar. Ze beschuldigt Belafonte er onder meer van dat hij haar langdurig mishandelde, afperste en dwong tot trio's met onder anderen hun toenmalige oppas.