De zanger was vanuit Chili op weg naar huis toen hij ’gevaarlijk ziek’ werd. Toen Elton aankwam in Engeland, is hij meteen naar het ziekenhuis gebracht en heeft vervolgens twee dagen op de intensive care doorgebracht.

Afgelopen zaterdag mocht hij het ziekenhuis weer verlaten en moet nu op doktersadvies rust houden. Naar verwachting herstelt hij volledig. Zijn comeback staat gepland voor 3 juni in Twickenham, Engeland.

Elton laat zelf in een verklaring weten: „Ik prijs me gelukkig dat ik de meest ongelofelijke en loyale fans heb en het spijt me dat ik ze moet teleurstellen. Ik ben erg dankbaar naar het medische team toe omdat ze zo goed voor me gezorgd hebben.”