Hoofdrol Voice Kids-finalist in Dummie-stuk

De familievoorstelling Dummie de Mummie gaat 17 oktober in première en is daarna tot april te zien in heel Nederland. Het theaterstuk is gebaseerd op de succesvolle boekenreeks van Tosca Menten. In totaal gingen er al meer dan 300.000 boeken over de aimabele mummie over de toonbank en de serie werd aan elf landen verkocht. Ook werden er al twee films gemaakt.

De 12-jarige Thijs Overpelt uit Castricum speelde eerder in de musicals Waanzinnig Gedroomd en Pinokkio. Ook is zijn stem in veel films en series te horen. Naast Thijs zullen nog drie andere jongens afwisselend de hoofdrol van Goos spelen. Eerder maakte Rick Engelkes ook de succesvolle familievoorstelling Dolfje Weerwolfje.