Faye Dunaway voelt zich schuldig na Oscarfout

Faye en acteur Warren Beatty hadden de verkeerde enveloppe meegekregen en riepen La La Land in plaats van Moonlight uit tot beste film. Warren vermoedde al dat er iets verkeerds was gegaan toen hij de naam van Emma Stone las op het kaartje. Stone had even daarvoor de prijs voor beste actrice opgehaald.

"Hij pauzeerde en keek mij aan en keek vervolgens vertwijfeld in het rond", zo kijkt Faye terug op het moment. Ze dacht dat Warren met opzet voor het nodige dramatische effect lang wachtte voordat hij de winnaar opnoemde. Toen hij uiteindelijk het kaartje aan Faye liet zien, las zij vrijwel meteen de naam van de film op het kaartje op. "Waarom zag ik de naam van Emma Stone niet staan?", vraagt ze zich nog altijd af. Faye was naar eigen 'stomverbaasd' toen even later werd aangekondigd dat niet La La Land maar Moonlight de winnaar was.

De twee accountants die verantwoordelijk waren voor het verstrekken van de juiste enveloppen tijdens de Oscars, mogen volgend jaar niet meer terugkeren bij de awardshow.