Op 10 en 11 juni worden daar meer dan 150 masterclasses, workshops en workouts gegeven voor iedereen die aan fitness doet.

JayJay laat weten: “Ik ben van mening dat een volwassen en kwalitatief fitnessevent waar het delen van kennis centraal staat in Nederland broodnodig is. Fitness of fit zijn, draait niet alleen maar om wat gewichten tillen en de buitenkant, het is veel meer dan dat. Het is een levenshouding, een lifestyle. Om je persoonlijke doelen te bereiken is vaak meer kennis nodig. Ik ben trots om ambassadeur te zijn van Fitfair waar iedereen die hier behoefte aan heeft welkom is om zich te laten inspireren door de top van de industrie.”

Naast JayJay zijn ook bekende namen als Tavi Castro, Guy Droog, Jordi Sloots, Nochtli Peralta Alvarez en Carmen Ketelaar bevestigd.