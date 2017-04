Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Webbys voor Lady Gaga, Coldplay en Lamar

31 min geleden

Lady Gaga, Coldplay, Kendrick Lamar en Solange behoren dit jaar tot de vele winnaars van de Webby Awards, ook wel bekend als de 'internet-Oscar'. Ook de talkshows Jimmy Kimmel Live en The Ellen DeGeneres Show vielen in de prijzen net als de tv-serie Game of Thrones en de film Deadpool.