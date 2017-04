Mabel naar première van Obsession in Londen

Mabel deelt op Twitter een foto van de bijeenkomst, waar ook de ontwerpers Viktor & Rolf bij aanwezig waren.

Excited to attend the world premiere of Obsession by Ivo van Hove and @tgamsterdam with @Viktor_and_Rolf @BarbicanCentre pic.twitter.com/phPqvB9xfb — Mabel van Oranje (@MabelvanOranje) 25 april 2017

Mabel schrijft benieuwd te zijn naar de première van de Engelstalige voorstelling, een toneelbewerking van de speelfilm Ossessione van Luchino Visconti uit 1943. De fameuze Britse (film)acteur Jude Law speelt de rol van Gino, een zwerver die stopt bij de pleisterplaats van Joseph (Gijs Scholten van Aschat) en Hanna (Halina Reijn).

Obsession is Van Hoves vierde Visconti-avontuur. Eerder stortte hij zich onder meer op een bewerking van diens beroemde film over de gemankeerde Beierse vorst Ludwig II. Visconti baseerde Ossessione weer op The Postman Always Rings Twice, de misdaadroman van James M. Cain.

In juni is de productie in Nederland te zien. Op 11 mei is Obsession ook live en integraal in tientallen Europese Pathé-bioscopen te volgen.