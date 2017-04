Wordt dit Glennis haar buitenlandse doorbraak?

Nu Nicki Minaj haar video heeft geliked en Amerikaanse media over haar schreven, wordt Glennis opeens massaal omarmd door de Amerikaanse Whitney Houston-fans.

"Je ziet het waarschijnlijk al aan mijn glimlach en echt al heel de dag draag ik die. Ja, er gebeuren gekke dingen, te gekke dingen" vertelt een stralende Glennis aan Shownieuws.

Ze vervolgt: "Ik ben echt een beetje overwhelmed. Ik heb natuurlijk altijd wel gewacht op zo'n moment. Opeens gaat dan het balletje echt rollen, door een video die zo viral gaat."

Glennis laat weten dat ze alles op alles zou zetten. "Mijn doel is echt over de hele wereld. En het gaat me ook een keer lukken. Ik weet dat ik een lange weg te gaan heb, dat wist ik toen al. Maar het gaat me lukken."