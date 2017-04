Shania Twain komt na 15 jaar weer met album

Het kersverse jurylid van de Amerikaanse versie van The Voice hoopt het album in september af te hebben. De nog titelloze plaat wordt in juni voorafgegaan door een nieuwe single, Life's About to Get Good.

Shania verkocht wereldwijd 75 miljoen platen, maar trok zich in 2004 terug uit de muziekwereld vanwege problemen met haar stem. In haar autobiografie uit 2011 schreef de muzikante dat het kwetsuur aan haar stembanden zo ernstig werd, dat ze zelfs moeite kreeg met praten. Uiteindelijk wisten artsen de problemen te verhelpen en keerde Shania terug op het podium met een vaste show in Las Vegas, die ze tussen 2012 en 2015 meer dan honderd keer gaf.

De titel van single Life's About to Get Good is een voorbode voor de positieve toon van al het nieuwe werk, zo liet de zangeres dinsdag weten in een verklaring. "Ik heb geen zin meer in liedjes over zelfmedelijden. Je kan het positieve niet ervaren zonder het negatieve."