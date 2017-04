Caitlyn Jenner sluit politieke carrière niet uit

Dat vertelde de I Am Cait-ster dinsdag bij een congres over transgenderidentiteit. "Ik spreek al dertig jaar op Republikeinse bijeenkomsten. En elke keer is er wel iemand naar me toegekomen die zei: 'je zou je verkiesbaar moeten stellen'. Dus ik heb er over gedacht. Maar daarbij wist ik altijd dat ik te veel geheimen had. Dat er een journalist zou gaan graven en ik er geweest zou zijn. Dat zou me kapot hebben gemaakt. Maar nu heb ik geen geheimen meer."

Caitlyn stemde afgelopen verkiezingen op Donald Trump, maar gaf dinsdag volgens New York Daily News aan geen politieke kleur te willen kiezen. "Mijn loyaliteit ligt niet bij de Republikeinse partij. Mijn loyaliteit ligt niet bij Trump. Ik weet hem en de Republikeinen te vinden als ze mijn gemeenschap bedonderen. Ik heb een stem en daar kunnen ze beter naar luisteren."

De voormalig atleet wil de komende jaren kijken op welke manier ze het meeste kan betekenen voor transgenders. "Is het effectiever als ik buiten de politiek opereer, door geld in te zamelen voor mijn stichting? Dingen doen, op plekken zijn, kritisch zijn over de politiek als die het verknalt? Of is het op een gegeven moment beter als ik de politiek van binnenuit probeer te beïnvloeden? Als dat het geval is, over een jaar of twee, dan overweeg ik serieus me verkiesbaar te stellen."