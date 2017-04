Hoewel niet alle Hollywood-sterren de tand des tijds even goed hebben doorstaan, geldt dat absoluut niet voor Pamela. De 49-jarige actrice stond model voor het erotische lingeriemerk Coco De Mer en bewees eens te meer haar status als sekssymbool.

Begin deze maand vertelde Pamela aan Vogue: "Mijn lingerie hoeft niet door iedereen gezien te worden om mij sexy en vrouwelijk te voelen. Ik draag het voor mijzelf en als iemand anders het ziet, is dat een bonus."

Foto: Hollandse Hoogte

Volgens de Baywatch-ster, die in juli vijftig wordt, ben je nooit te oud om naakt of in ondergoed te poseren. Aan Loose Women liet ze onlangs weten: "Oh, ik doe nog steeds ondeugende dingen. Wij zijn seksuele wezens. Vrouwen zullen altijd sensueel zijn."