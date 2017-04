Eerder werd al bekend dat Donald Glover aan boord is als de stem van Simba, terwijl James Earl Jones net als in het origineel de rol van Mufasa oppakt. De naam van Beyoncé zingt nog altijd rond als het gaat om de stem van Nala. Of ze die ook accepteert is nog niet bekend.

The Lion King is één van de vele live-action remakes die Disney op de rol heeft staan. Deze week werd bekend dat de film in juli 2019 uitkomt.

In het verhaal van The Lion King zitten geen mensen, maar de leeuwen en andere dieren worden tot leven gebracht door middel van CGI, de techniek die Jon Favreau eerder gebruikte voor The Jungle Book. Favreau regisseert ook The Lion King.