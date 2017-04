Serena Williams verklapte per ongeluk zwangerschap

Nadat ze geposeerd had in een geel zwempak met de tekst '20 weken', bewaarde ze de foto zodat ze er later op terug zou kunnen kijken. "Ik maakte hem puur voor mijzelf. Ik heb het tot nu toe goed verborgen kunnen houden, maar juist deze ontglipte mij", zegt ze tegen BBC.

Foto: Snapchat

De 35-jarige Amerikaanse - verloofd met de medeoprichter van Reddit, Alexis Ohanian (33) - kwam twee dagen voordat de Australian Open in januari begon, erachter dat ze in verwachting was van haar eerste kind. Dat weerhield haar niet om haar zus Venus in de finale te verslaan.

Serena is zeker niet van plan om te stoppen met haar tenniscarrière. "Er gaat een comeback komen. Ik ben nog niet klaar met tennissen. Zolang Venus nog kan spelen, weet ik dat ik dat ook kan. Het moederschap is gewoon een nieuw deel van mijn leven. Mijn baby komt in de spelersbox naar mij kijken en hopelijk ook aanmoedigen."