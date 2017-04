Sinds enkele weken deelt Arens video’s op Facebook, waarin hij in de Wisseloord Studio’s vanachter een mengtafel hits uit het verleden ontleedt. Zo dook de AVROTROS-dj eerder al in legendarische tracks als Nothing Else Matters van Metallica, Creep van Radiohead en afgelopen week dus ook in Summer of '69 van Bryan Adams. Hier ontdekte Arens dat de oorspronkelijke opname een staand einde heeft en niet, zoals te horen is op de definitieve versie, een fade-out. Via het internet belandde de video uiteindelijk bij Bryan Adams, die ontzettend verrast was door wat hij hoorde en direct contact opnam met de Radio 2-presentator.

“Bedankt dat je Summer of '69 hebt laten horen met het staande einde", schrijft de muzikant in de e-mail. “Het is best wel bijzonder”, vertelt Arens aan Privé. “In die track van Adams heb ik dingen onthuld die hij zélf niet eens onthuld had. Hij had echt iets van: hoe kan dit nou weer en waar komt dit vandaan? Het grappige is dat in zijn geval het gewoon een kwestie is van even goed googelen. Ik heb hem vandaag een antwoord gestuurd, waarin ik heb geprobeerd hem gerust te stellen. Hij was bang dat er bestanden uit de studio zijn gelekt, maar ik heb hem verteld dat ik niet de tracks heb waarvan ik weet dat hij ze geheim wil houden. Dat heb ik gecheckt.”

Even schrikken

Het kwam Arens overigens goed uit dat de beroemde zanger contact met hem zocht. De radio-dj loopt namelijk na het beluisteren van de originele track al dagen rond met die ene prangende vraag. “Ik zou heel graag van hem willen weten waarom Summer of ‘69 eindigt in een fade-out en niet met een staand einde. Ik ben daar heel benieuwd naar en dus heb ik dat maar meteen even gevraagd. We hadden Jimmy Vallance, de medeschrijver van het lied, al eens benaderd en die zei toen treffend: ‘That’s what they did in the eighties! Everybody had a fade out in a song.’”

De radiopresentator denkt dat de video via de fanclub van Adams bij de zanger terecht is gekomen. “Ik heb van heel veel fans de vraag gekregen hoe ik aan de geluidsband ben gekomen. Waarschijnlijk kreeg het management van Adams de video te zien, met daarbij de vraag wanneer de ‘nieuwe’ versie officieel wordt uitgebracht.” Ondertussen hoopt Arens dat de Canadese muzikant snel met een reactie komt. “Meestal zit het bij muziekliefhebbers onder elkaar altijd wel goed. Toch schrok ik eerlijk gezegd wel even toen ik het mailtje zag binnenkomen, want je gaat je toch ineens afvragen of het allemaal wel klopt wat ik in de video zeg. Hopelijk krijg ik een leuke reply en komt het allemaal goed. Ik heb het mailtje afgesloten met: “I hope that you’re cool with the video and please forgive me.”